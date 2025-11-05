کسان فصلوں کی باقیات کو جلانے سے گریز کریں،عشنہ طاہر
ہارویسٹر استعمال کریں،فصل کی باقیات کو بطور نامیاتی کھاد استعمال کریں
بھیرہ(نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر نے کہا ہے کہ فضائی آلودگی کے خاتمہ اور عوام کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لئے انتظامیہ بلا امتیاز کاروائی کر رہی ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ سموگ میں اضافہ ٹریفک کی روانی اور شہریوں کی صحت دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے ۔ کسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فصلوں کی باقیات، خصوصاً موٹروے کے اطراف جلانے سے گریز کریں ورنہ انہیں قانون کے تحت بھاری جرمانے اور مقدمات کے اندراج کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔انہوں نے کہا کہ کسان دھان کی کٹائی کے دوران جدید مشینری (ہارویسٹر) استعمال کریں اور فصل کی باقیات کو جلانے کے بجائے بطور نامیاتی کھاد استعمال کریں، اس سے زمین زرخیز اور فصل کی پیداوار بہتر ہوگی۔عشنہ طاہر نے واضح کیا کہ قانون شکن عناصر کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک فصلوں کی باقیات جلانے والوں پر مجموعی طور پر 60 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے جا چکے ہیں۔