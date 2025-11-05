صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشیا ئے خور ونوش کی قیمتوں میں اضافہ برداشت نہیں،محمد اشرف

  • سرگودھا
چینی،آٹا،میدہ،روٹی،گوشت ،سبزیوں کی سرکاری نرخوں پردستیابی یقینی بنائی جائے گراں فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی:پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ہدایت

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس منعقد ہوا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام مجسٹریٹس فیلڈ میں جا کر عملی طور پر اوورچارجنگ کے خلاف کارروائیاں کریں اور قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے موثر اقدامات اٹھائیں۔انہوں نے کہا کہ اوورچارجنگ اور اشیا ئے خوردونوش کی قیمتوں میں ناجائز اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائیگا چینی، آٹا،میدہ،روٹی،بیف،مٹن،سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری نرخوں میں دستیابی یقینی بنائیں گراں فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی اختیار کی جائے ان پر بھاری جرمانے اور انکے خلاف ایف آئی آرز درج کروائی جائیں۔انہوں نے کہا کہ ضلع میں پرائس کنٹرول کے سلسلہ میں بھرپور انداز میں کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے تاکہ عوام الناس کو حقیقی معنوں میں ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔

