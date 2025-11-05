نوسربازی،شہری کا اے ٹی ایم کارڈ تبدیل کر کے اکاؤنٹ کا صفایا
محمد حسین مقامی اے ٹی ایم سے رقم نکلوا نے گیا،نامعلوم افراد کے چنگل میں پھنس گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دونامعلوم نوسر باز دھوکہ سے شہری کا اے ٹی ایم کارڈ تبدیل کر کے اکاؤنٹ کا صفایا کر گئے ، بتایا جاتا ہے کہ بھیرہ کا رہائشی محمد حسین مقامی بینک کی اے ٹی ایم مشین سے رقم نکلوا نے گیا جہاں موجود دو نامعلوم افراد نے اسے اپنے چنگل میں پھنسا کر اے ٹی ایم کارڈ تبدیل کیا اور اکاؤنٹس ساڑھے چار لاکھ روپے نکلوا کر رفوچکر ہو گئے ، پولیس نے مقدمہ در ج کر کے ان کی تلاش شروع کر دی۔