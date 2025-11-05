یونین کونسلوں کی ماہانہ گرانٹ میں اضافہ نہ ہونے پر مشکلات
گرانٹ میں 8سال سے اضافہ نہیں ہو سکا،یونین کونسلوں کے معاملات متاثر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونین کونسلوں کی ماہانہ گرانٹ میں 8سال سے اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے مالی مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہوگیا ہے یونین کونس ملازمین کا کہنا ہے کہ ہماری تنخواہوں میں ہر سال اضافہ ہورہا ہے اسی طرح بجلی کی قیمتوں اور دیگر اخراجات کے میٹریل سٹیشنری کی قیمتیں بڑھ رہی ہے لیکن گزشتہ آٹھ سالوں میں ماہانہ گرانٹ میں اضافہ نہ ہونے سے یونین کونسلوں کے مالی معاملات متا ثر ہو رہے ہیں ان ملازمین نے حکومت سے گرانٹ میں کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔