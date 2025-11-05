صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونین کونسلوں کی ماہانہ گرانٹ میں اضافہ نہ ہونے پر مشکلات

  • سرگودھا
یونین کونسلوں کی ماہانہ گرانٹ میں اضافہ نہ ہونے پر مشکلات

گرانٹ میں 8سال سے اضافہ نہیں ہو سکا،یونین کونسلوں کے معاملات متاثر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونین کونسلوں کی ماہانہ گرانٹ میں 8سال سے اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے مالی مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہوگیا ہے یونین کونس ملازمین کا کہنا ہے کہ ہماری تنخواہوں میں ہر سال اضافہ ہورہا ہے اسی طرح بجلی کی قیمتوں اور دیگر اخراجات کے میٹریل سٹیشنری کی قیمتیں بڑھ رہی ہے لیکن گزشتہ آٹھ سالوں میں ماہانہ گرانٹ میں اضافہ نہ ہونے سے یونین کونسلوں کے مالی معاملات متا ثر ہو رہے ہیں ان ملازمین نے حکومت سے گرانٹ میں کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اینٹوں کے نرخوں میں خود ساختہ اضافہ، تعمیرات متاثر

ڈی سی کاچناب کالج کا دورہ تعمیراتی کاموں کاجائزہ لیا

ڈی سی ٹوبہ کاالیکٹرک بس کیلئے منصوبے کی پیشرفت کا جائزہ

ڈی سی کاسیلاب بحالی سنٹر پر امدادی رقوم فراہمی کاجائزہ

واسا کی اکتوبر میں 40 کروڑ سے زائد کی ریکارڈ ریکوری

ڈی جی ایف ڈی اے نے مسائل سنے ،احکامات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر