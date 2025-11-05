صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بھر میں طلاق اور علیحدگی کے واقعات میں اضافہ

  • سرگودھا
پنجاب بھر میں طلاق اور علیحدگی کے واقعات میں اضافہ

موبائل فون، انٹرنیٹ اور ٹی وی ڈراموں بڑی وجہ،ماہانہ 900کیسز

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں موبائل فون، انٹرنیٹ اور ٹی وی ڈراموں کے بڑھتے ہوئے رجحان سے قوت برداشت کم ہونے اور مالی تنگی کے باعث طلاق اور علیحدگی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے ذرائع کے مطابق ضلع بھر کی 186یونین کونسلوں میں طلاق اور عدالتوں سے حاصل کی گئی(خلع) علیحدگی لینے کے کیسز کی تعداد ماہانہ 9سو سے تجاوز کرنے لگی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں زیادہ تر پسند کی شادی اور کورٹ میرج کرنے والے کے کیسز ہیں اس بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پانے پر انکے بڑے بھی سنجیدہ دیکھائی نہیں دیتے , والدین اپنی بچیوں کے ساتھ خود یونین کونسلوں میں جا کر طلاق موثر سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اس عمل میں مرد بھی حصہ دار ہیں جو شریک ہمسفر کی چھوٹی سی غلطی نظر انداز کرنے کے بجائے آخری حد تک جا کر اپنے بچوں کو بے راہ روی کا شکار بنا دیتے ہیں گزشتہ دس ماہ کے دوران نو ہزار سے زائد شریک ہم سفر نامحرم بن چکے ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اینٹوں کے نرخوں میں خود ساختہ اضافہ، تعمیرات متاثر

ڈی سی کاچناب کالج کا دورہ تعمیراتی کاموں کاجائزہ لیا

ڈی سی ٹوبہ کاالیکٹرک بس کیلئے منصوبے کی پیشرفت کا جائزہ

ڈی سی کاسیلاب بحالی سنٹر پر امدادی رقوم فراہمی کاجائزہ

واسا کی اکتوبر میں 40 کروڑ سے زائد کی ریکارڈ ریکوری

ڈی جی ایف ڈی اے نے مسائل سنے ،احکامات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر