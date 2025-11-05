پنجاب بھر میں طلاق اور علیحدگی کے واقعات میں اضافہ
موبائل فون، انٹرنیٹ اور ٹی وی ڈراموں بڑی وجہ،ماہانہ 900کیسز
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں موبائل فون، انٹرنیٹ اور ٹی وی ڈراموں کے بڑھتے ہوئے رجحان سے قوت برداشت کم ہونے اور مالی تنگی کے باعث طلاق اور علیحدگی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے ذرائع کے مطابق ضلع بھر کی 186یونین کونسلوں میں طلاق اور عدالتوں سے حاصل کی گئی(خلع) علیحدگی لینے کے کیسز کی تعداد ماہانہ 9سو سے تجاوز کرنے لگی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں زیادہ تر پسند کی شادی اور کورٹ میرج کرنے والے کے کیسز ہیں اس بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پانے پر انکے بڑے بھی سنجیدہ دیکھائی نہیں دیتے , والدین اپنی بچیوں کے ساتھ خود یونین کونسلوں میں جا کر طلاق موثر سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اس عمل میں مرد بھی حصہ دار ہیں جو شریک ہمسفر کی چھوٹی سی غلطی نظر انداز کرنے کے بجائے آخری حد تک جا کر اپنے بچوں کو بے راہ روی کا شکار بنا دیتے ہیں گزشتہ دس ماہ کے دوران نو ہزار سے زائد شریک ہم سفر نامحرم بن چکے ہیں ۔