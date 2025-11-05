صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحفظ ماحولیات کی ٹیموں نے آلودگی پر 4بھٹے سیل کر دئیے

  • سرگودھا
تحفظ ماحولیات کی ٹیموں نے آلودگی پر 4بھٹے سیل کر دئیے

سلانوالی میں ٹیم کو مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا،مقدمات درج کرواد ئیے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تحفظ ماحولیات کی ٹیموں نے سرگودھا، شاہ پور اور سلانوالی کے علاقوں میں چیکنگ کے دوران روایتی طریقے سے بھٹے چلا کرآلودگی اور سموگ پھیلانے پر چار بھٹہ خشت سیل کر دیئے ، اس دوران سلانوالی میں ٹیم کو مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا، تحفظ ماحولیات حکام کے مطابق حکومتی ہدایت پر متذکرہ بھٹوں کے مالکان کو سختی سے ہدایت اور نوٹسز دیئے گئے ہیں کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی استعمال کی جائے مگر عملدرآمد نہ ہونے پر کاروائی کی گئیا ور مالکان لیاقت وغیرہ کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیئے گئے ۔ 

