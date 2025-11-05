صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیٹا فیسٹ 2025 کے سلسلہ میں آگاہی واک ،شہریوں کی بھرپور شرکت

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس فیلڈ آفس میانوالی کے زیر اہتمام ڈیٹا فیسٹ 2025 کے سلسلہ میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔

واک کا مقصد ڈیٹا لٹریسی، شواہد پر مبنی فیصلہ سازی، اور قومی ترقی میں درست اعدادوشمار کی اہمیت سے متعلق شعور اجاگرکرنا تھا۔آگاہی واک فیلڈ آفس پی اے ایف روڈ میانوالی سے شروع ہوئی اور وتہ خیل چوک پر اختتام پذیر ہوئی، جس میں پی بی ایس کے عہدیداروں، حکومتی نمائندوں، طلباء، میڈیا کے اہلکاروں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے شرکت کی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ڈیٹا فار ڈویلپمنٹ بااختیار فیصلوں، ترقی کو آگے بڑھانے کے موضوع پر زور دیا گیا تھا۔

