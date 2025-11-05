گرلز سکول کے باہر آوارہ لڑکوں کے خلاف کارروائی کا حکم
ساونڈ ایکٹ کی خلاف ورزی اور کم سن رکشہ ڈرائیوروں کیخلاف کریک ڈاؤن ڈی پی او میانوالی کی تھانہ کالاباغ میں کھلی کچہری، مسائل حل کرنے کی یقین دہانی
کالاباغ (نمائندہ دنیا) ڈی پی او میانوالی میجر (ر) رائے محمد اجمل نے تھانہ کالاباغ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں ڈی ایس پی سرکل عیسیٰ خیل محمد اشرف، ایس ایچ اوز اور علاقہ کے معززین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔کھلی کچہری کے دوران شہریوں نے اپنے مسائل سے ڈی پی او کو آگاہ کیا اور مختلف درخواستیں پیش کیں۔ ڈی پی او میانوالی نے عوامی شکایات سنتے ہوئے موقع پر ہی متعلقہ افسران کو داد رسی کے احکامات جاری کیے۔
ڈی پی او رائے محمد اجمل نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر اور میرٹ کے مطابق حل کرنا ہے تاکہ شہریوں کو گھر کی دہلیز پر انصاف مل سکے ۔ڈی پی او میانوالی نے مزید کہا کہ کالاباغ شہر میں گرلز اسکول کے باہر آوارہ لڑکوں کے خلاف کارروائی، ساونڈ ایکٹ کی خلاف ورزی اور کم سن رکشہ ڈرائیوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے ۔ انہوں نے ہدایت دی کہ جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔