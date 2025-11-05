سالانہ ترقیاتی پروگرام:سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا اجلاس
کلاس رومز،چار دیواری ،واش رومز کی تعمیر کے بھاری فنڈز مختص :بریفنگروزانہ تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے ،فنڈز کی منتقلی میں تاخیر نہ ہو،ڈی سی بھکر
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر بھکر محمد اشرف کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام 2025-26 کے حوالے سے سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔اس موقع پر چیف ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی بھکر شازیہ توصیف نے محکمانہ بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سٹیرنگ کمیٹی لاہور اور سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے ضلع بھکر کے لیے مسنگ فیسلٹیز کی مختلف سکیمیں منظور کی گئی ہیں۔مزکورہ سکیموں کے تحت 68 سکولز میں 98 اضافی کلاس رومز کی تعمیر کے لیے 123.800 ملین روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔
109سکولز میں 34792 مربع فٹ چار دیواری کی تعمیر کے لیے 86.980 ملین روپے جاری کیے ئے ہیں۔15سکولز میں 23 واش رومز کی تعمیر کے لیے 4.140 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام انجینئرز اور سب انجینئرز فی الفور متعلقہ سکولوں کا فزیکل دورہ کریں اور سائٹ انسپیکشن کے بعد اضافی کمرہ جات کی ڈرائنگ فوری طور پر مرتب کی جائے اور سکول ہیڈز کے ساتھ میٹنگ کر کے بریفنگ دی جائے ۔انہوں نے مزید ہدایت کی کہ روزانہ کی بنیاد پر تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے اور فنڈز کی منتقلی کے عمل میں کسی قسم کی تاخیر نہ کی جائے تاکہ ترقیاتی سکیمیں بروقت مکمل ہو سکیں۔