پلس پروجیکٹ منصوبہ کو مزید سپیڈ اپ کیا جائے، اسد مگسی

  • سرگودھا
عوام کو آگاہی دیں تاکہ وہ کھاتہ جات کی تقسیم کرائیں،تنازعات کا خاتمہ ہو

میانوالی (نامہ نگار)وزیرا علیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے فلاحی اقدام پلس پروجیکٹ سے متعلق لوگوں کو زیا دہ سے زیا د آگاہی فراہم کی جا ئے تا کہ وہ اپنی مشترکہ زمینوں کے کھاتہ جات کی تقسیم کر اسکیں اور آپس میں خاندانی تنازعات کا خاتمہ ہو۔ان خیالات کااظہار ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے ڈی سی آفس کمیٹی روم میں پلس پروجیکٹ کی ما ہا نہ کارکردگی کے سلسلہ میں منعقدہ جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہو ئے کیا۔انھوں نے متعلقہ افسران پر زور دیا کہ پلس پروجیکٹ منصوبہ کو مزید سپیڈ اپ کیا جائے اور مطلوبہ اہداف کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پروجیکٹ ڈائر یکٹر وسیم اعوان نے ڈپٹی کمشنر کو ضلع میانوالی میں پلس پروجیکٹ کی پیش رفت سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر نے پلس پروجیکٹ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہر ہ کر نیوالے ریو نیو افسران اور عملہ میں اعزاز ی رقوم کے چیکس تقسیم کئے ۔ اس موقع پر اے ڈی سی آر ساریہ حیدر خان، اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلمان قیوم شیخ، پپلاں چوہدری ظفر اقبال، عیسیٰ خیل غلا م مرتضیٰ کے علا وہ ریو نیو افسران بھی موجود تھے ۔

