سموگ: سرگودھا میں صورتحال تشویشناک قرار : دھواں چھورتی گاڑیوں کیخلاف کارروائی کا حکم
ڈمپرز اور بڑی گاڑیوں کی فٹنس چیکنگ پر زور ،فصلوں کو جلانے کی سختی سے ممانعت،موٹروے کے سروس ایریاز اور دوسرے حساس علاقوں میں نرمی نہ برتی جائے ،کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ڈویژنل سموگ و انوائرنمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، محکمہ ماحولیات، لوکل گورنمنٹ، زراعت، پی ایچ اے ، جنگلات، ٹریفک پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران شریک تھے ۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ بھٹہ جات کے خلاف کارروائیوں میں چاروں اضلاع میں 28 لاکھ روپے جرمانے عائد کیے گئے ، 45 بھٹہ جات کو مسمار ،19 کو سیل کیا گیا اور 58 کے خلاف ایف آئی آر درج کرا ئی گئی ۔ سٹون کریشنگ یونٹس کے خلاف ایک ماہ میں 11 ایف آئی آر درج کی گئیں، 11 سیل کیے گئے ، 29 کو نوٹسز جاری کیے گئے اور ایک لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔
ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنے والی صنعتوں کو جرمانے کیے گئے اور کچھ کو سیل کیا گیا ، کمشنر جہانزیب اعوان نے خطاب میں کہا کہ مجموعی طور پر سرگودہا ڈویژن میں سموگ کی صورتحال تسلی بخش ہے ، مگر سرگودہا شہر میں سموگ کی وجہ سے حالات تشویشناک ہیں ، دن بدن حالات بگڑ رہے ہیں اور فوری توجہ درکار ہے ۔ انہوں نے خاص طور پر ڈمپرز اور بڑی گاڑیوں کی فٹنس چیکنگ پر زور دیا اور کہا کہ کوئی بھی گاڑی ایسی نہ ہو جو نمایاں دھواں چھوڑے ۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ تمام گاڑیوں کی فٹنس اور سیفٹی معائنہ کی کاروائی تیز کی جائے ۔کمشنر نے فصلوں کو جلانے کی سختی سے ممانعت جاری رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ موٹروے کے سروس ایریاز اور دوسرے حساس علاقوں میں بھی نگرانی میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے ۔