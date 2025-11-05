افغان بارڈر بند، کینو کی قیمتوں کا تعین نہ ہوسکا، کاشتکاروں کو کروڑوں کے نقصان کا خدشہ
بیوپاریوں نے باغات کی خریداری سے ہاتھ کھینچ لیا ، ایکسپورٹرز اور جوس فیکٹری مالکان نے کم سے کم قیمت پر کینو خریدنے کیلئے ایکا ، چند روز میں لائحہ عمل سامنے آنے کا امکان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی جانب سے کینو کے ریٹ کا تعین نہ ہونے اور پاک افغان کشیدگی کے پیش نظر پیدا ہونیوالی صورتحال کاشتکار کیلئے درد سر بن کر رہ گئی اورکاشتکاروں کروڑوں روپے کے نقصان کا اندیشہ پیدا ہو گیا، ذرائع کے مطابق امسال کینو سیزن شروع ہوتے ہی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے تاحال انتظامیہ کی جانب سے اقدامات نہیں اٹھائے جا سکے ، اور اسکے ساتھ ہی پاک افغان کشیدگی کے باعث بارڈر بند ہونے کی وجہ سے بیوپاریوں نے باغات کی خریداری سے ہاتھ کھینچ لیا ہے ، جس کے باعث کاشتکار سخت پریشانی کا شکار ہیں،اور کینو کی قیمت گرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھاری اخراجات کی صورت میں کروڑوں روپے کے نقصان کا اندیشہ پیداہو گیا ہے ،اس صورتحال کی وجہ سے بیوپاری حضرات نے بھی باغات خرید نا بند کر دیئے ہیں اوردوسری جانب ایکسپورٹرز اور جوس فیکٹری مالکان نے بھی مناپلی کر لی ہے ،تاکہ کم سے کم قیمت پر کینو خریدا جا سکے ، کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ کینو کی قیمت کے تعین میں تاخیر اور پاک افغان کشیدگی سے غریب کنو کاشتکاردوہر ی مشکلات کا شکار ہے ،،انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مطالبہ کیا کہ وہ خود اس معاملہ کو دیکھیں اور کنو کاشتکاران کی داد رسی کریں ورنہ کسان کنو کے باغات کاٹنے پر مجبور ہوجائیں گے دوسری طرف انتظامیہ کی جانب سے آ ئندہ چند روز میں لائحہ عمل سامنے آنے کا امکان ہے ،جس کیلئے اہم اجلاس بھی متوقع ہے ۔