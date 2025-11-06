سر ما کی آ مد سے قبل ہی بعض علاقوں میں سوئی گیس کی شد ید قلت
کھا نا پکانے کے دورا ن ئی گیس کا پر یشر انتہا ئی کم ،صارفین پریشانی کا شکار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مو سم سر ما کی آ مد سے قبل ہی شہر کے بعض علاقوں میں سوئی گیس کی شد ید قلت سے صارفین بلبلا ا ٹھے ہیں صبح نا شتے کے وقت دو پہر اور شا م کے کھا نا پکانے کے دورا ن سو ئی گیس کا پر یشر انتہا ئی کم ہو نا صارفین کیلئے پریشانی کا با عث ہے صارفین کا کہنا ہے کہ ضرورت ا س امر کی ہے کہ متعلقہ حکا م سو ئی گیس کی غیر اعلا نیہ لو ڈشیڈنگ کا خاتمہ کر کے سو ئی گیس کے پر یشر کے مطابق صارفین تک پہنچا ئیں ۔