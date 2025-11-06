گورنمنٹ فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال مسائل کی آماجگاہ بن گیا
غریب مریض ادویات اور ٹیسٹ سے محروم ،نیورو وارڈ کا قیام متنازع بن گیا لیبارٹری کی مشینیں خراب ظاہر،باہر سے مہنگے ٹیسٹ،آرتھو مریض ریفر ہورہے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال بد انتظامی کے باعث مسائل کی آماجگاہ بن کر رہ گیا، کروڑوں روپے فنڈز کے باوجود غریب مریض ادویات اور ٹیسٹ سے محروم ،نیورو وارڈ کا قیام متنازعہ بنا ہوا ہے اور کئی ہفتوں سے خراب امیج مشین مرمت نہ کروانے کے باعث آرتھو پیڈک کے بیشتر مریض بھی لاہور یا فیصل آباد ریفر کرنے کا سلسلہ باعث تشویش بننے لگا ہے ،تفصیل کے مطابق ٹیچنگ ہسپتال میں حکومت کی جانب سے کروڑوں روپے کے فنڈز دستیاب ہونے کے باوجو د زیادہ تر مریض مفت ادویات اور ٹیسٹوں کی سہولت سے محروم ہیں، بالخصوص لیبارٹی عملہ مشینوں کو خراب ظاہر کر کے مریضوں کے لواحقین کو باہر سے مہنگے ٹیسٹ کروانے پر مجبور کرتا ہے ،جس کی وجہ سے دوردرا ز سے آنے والے مریضوں اور ان کے لوا حقین کو سخت دشواری کا سامنا ہے ،نیورووارڈ کے قیا م کیلئے مختلف مکاتب فکر کوشش کرچکے ہیں مگر ہسپتال میں موجود مافیا رکاوٹ بنا ہوا ہے ،ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ہسپتال کے انتظامی شعبہ میں گروپ بندی کی وجہ معاملات شدید بد انتظامی کا شکار ہیں، اسی گروپ بندی کی وجہ ہے کہ یہاں نیورو وارڈ بھی قائم نہیں ہونے دیا جا رہا ہے اور نیورو کے ہر مریض کو بھی لاہور اورفیصل آباد ریفر کر دیا جاتا ہے ۔