صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کیلئے 4رکنی کمیٹی قائم

  • سرگودھا
بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کیلئے 4رکنی کمیٹی قائم

کمیٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر تحفظ ماحول،ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز شامل ہو نگے

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل اور کوآرڈینیشن کے لئے چار رکنی کمیٹی قائم کردی۔ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن کی سربراہی میں کمیٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر تحفظ ماحول،ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز،کامرس اینڈ انوسٹمنٹ اور چیمبر آف کامرس سے نمائندہ شامل ہیں۔کمیٹی کے قیام کا مقصد کمیونٹی سے کوآرڈینیشن اور تعاون کو فروغ دینا ہے ۔علاوہ ازیں کاروباری طبقہ کے مسائل کو شفاف انداز میں بروقت حل،حکومتی اداروں اور بزنس کمیونٹی کے مابین بات چیت کے لئے پلیٹ فارم فراہم اور کاروباری حضرات کے مسائل کی نشاندہی کے ساتھ انہیں ریلیف فراہم کرنا ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہوٹلز اور چائے خانوں کے لئے ایس او پی بنانے کا فیصلہ

ٹائر جلانے ، پائرولائسز پلانٹس پر مکمل پابندی کا نوٹیفکیشن

گارڈن میں شہری کو کچلنے والے ڈمپر ڈرائیور کی ضمانت منظور

جیکب آباد:750 افراد چوہوں، بلیوں، کتوں کے کاٹنے سے زخمی

ندی میں ڈوبنے ،دیوار کے ملبے تلے دبنے سے 4 افراد چل بسے

مکران کوسٹل ہائی وے پر خوفناک حادثہ،5 جاں بحق ، 2 زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن