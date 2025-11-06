صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہترین تفتیش اور پیروی پر پولیس افسروں کو نقد انعام تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آر پی اومحمدشہزاد آصف خان نے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر فضل قادر، انسپکٹر شاہد اقبال ہرل، محمد اقبال ، سب انسپکٹر سید ناصرعباس، فہد بلال,راجہ ریحان حفیظ کو۔۔۔

 بطور ایس ایچ اوجبکہ سب انسپکٹر محمد طارق، فیاض احمد، محمد اسد عباس،، محمد نوازکو بطور تفتیشی آفیسرمنشیات کے مقدمات میں تفتیشی امور موثرطریقے سے سرانجام دینے اور بھرپور پیروی کر تے ہوئے منشیات فروشوں کو کڑی سزا دلوانے پر تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام تقسیم کیے ۔اس موقع پر آر پی او سرگودھا نے کہا کہ کڑی سزاوں سے ہی منشیات فروشی کا انسدادممکن ہے جس میں اپنا موثر کردار ادا کرنے و الے محکمہ پولیس اور معاشرے کے لیے قابل فخر ہیں۔

 

