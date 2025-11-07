عدالت میں بیان سے منحرف ہونے پر مدعی کے خلاف مقدمہ درج
میانوالی (نامہ نگار ) تھانہ مکڑوال پولیس نے سنگین مقدمے میں عدالت میں بیان سے منحرف ہونے والے مدعی منور خان کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم عبدالحفیظ سے صلح کے بدلے پیسے لینے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔
تھانہ مکڑوال پولیس نے سنگین مقدمے میں عدالت میں بیان سے منحرف ہونے والے مدعی منور خان کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم عبدالحفیظ سے صلح کے بدلے پیسے لینے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔