صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدالت میں بیان سے منحرف ہونے پر مدعی کے خلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
عدالت میں بیان سے منحرف ہونے پر مدعی کے خلاف مقدمہ درج

میانوالی (نامہ نگار ) تھانہ مکڑوال پولیس نے سنگین مقدمے میں عدالت میں بیان سے منحرف ہونے والے مدعی منور خان کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم عبدالحفیظ سے صلح کے بدلے پیسے لینے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔

 تھانہ مکڑوال پولیس نے سنگین مقدمے میں عدالت میں بیان سے منحرف ہونے والے مدعی منور خان کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم عبدالحفیظ سے صلح کے بدلے پیسے لینے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کردار سازی سے کرپشن کا مقابلہ کیا جاسکتا،کلثوم پراچہ

جامعہ زکریا میں ویٹرنری فیکلٹی کی شجرکاری مہم کا انعقاد

ڈی پی او وہاڑی کا میلسی کے تھانوں ا و رخدمت مرکز کا دورہ

ڈپٹی کمشنر کا ریونیو ٹیم کو ٹارگٹس مکمل کرنے کا حکم

این او سی کے بغیر چلنے والا پٹرول پمپ سیل کردیا گیا

حکومت خصوصی بچوں کو یکساں مواقع فراہم کررہی :عمرانہ توقیر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ