سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا بجٹ منظور نہ ہوسکا،مالی معاملات متاثر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے مالی سال کے بجٹ کی حتمی منظوری نہ ہونے کی وجہ سے اتھارٹی کے مالی معاملات متاثر ہونا شروع ہوگئے ہیں۔۔۔
ذرائع کے مطابق سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا بجٹ اجلاس گزشتہ ماہ ڈپٹی کمشنر سرگودھا کی صدارت میں ہوا تھا جس میں بجٹ کی منظوری لی گئی تھی لیکن تاحال منٹس آف میٹنگ پر دستخط نہیں ہوسکے جس وجہ سے بجٹ منظور نہیں ہو سکا۔او ر مالی معاملات کی طوالت ادارے کی معمولی کی کارکردگی پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے ۔