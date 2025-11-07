صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلاول کی پیپلزپارٹی آئین بنانے نہیں جمہوریت اور آئین دفن کرنے والی جماعت ہے ،آصف جیلانی کچھیلا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پی ٹی آئی رہنماء آصف جیلانی کچھیلا ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ موجو د ہ پا ر لیمنٹ فار م 47کی بنیا د پر وجود میں آ ئی ۔۔۔

لہذا سے آئین پا کستان میں کسی ترمیم یا چھیڑ چھا ڑ کا کو ئی اختیا ر نہیں پیپلزپارٹی بھی 27ویں آئینی ترمیم ٹو پی ڈرا مے میں مکمل طور پر شریک ہے آ ج بلاول زردار ی جس پیپلزپارٹی کے چیئرمین ہیں و ہ آ ئین کی بنیا د ر کھنے وا لی پیپلزپارٹی نہیں۔ بلکہ جمہور یت اور آ ئین دفن کر نے وا لے جماعت ہے مفا د پر ست حکمرا نو ں کا عدلیہ سے کھلواڑ افسوسنا ک ہے ۔

 

