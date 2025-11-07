بلاول کی پیپلزپارٹی آئین بنانے نہیں جمہوریت اور آئین دفن کرنے والی جماعت ہے ،آصف جیلانی کچھیلا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پی ٹی آئی رہنماء آصف جیلانی کچھیلا ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ موجو د ہ پا ر لیمنٹ فار م 47کی بنیا د پر وجود میں آ ئی ۔۔۔
لہذا سے آئین پا کستان میں کسی ترمیم یا چھیڑ چھا ڑ کا کو ئی اختیا ر نہیں پیپلزپارٹی بھی 27ویں آئینی ترمیم ٹو پی ڈرا مے میں مکمل طور پر شریک ہے آ ج بلاول زردار ی جس پیپلزپارٹی کے چیئرمین ہیں و ہ آ ئین کی بنیا د ر کھنے وا لی پیپلزپارٹی نہیں۔ بلکہ جمہور یت اور آ ئین دفن کر نے وا لے جماعت ہے مفا د پر ست حکمرا نو ں کا عدلیہ سے کھلواڑ افسوسنا ک ہے ۔