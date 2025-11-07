صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقی ٹیکسوں سے نہیں ، کاروبار سے ہوتی ہے ،ناصر محمود سہگل

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ ترقی ٹیکسوں سے نہیں بلکہ کاروبار سے ہوتی ہے۔۔۔

 مگر پاکستان میں حکومت نے ملک کو ٹیکسوں پر منتقل کر کے عوام کے لیے جہاں مشکلات پیدا کر دی ہیں وہاں خود ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کیونکہ اکثر سرمایہ کار ملک میں سرمایہ کاری کرنے کی بجائے بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں ناصر محمود سہگل نے کہا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں یہاں پر کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا ۔

 

