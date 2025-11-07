ہیپا ٹائٹس سے بچائو کے حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز کرنے کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈی جی ڈزیزز کنٹرول پنجاب نے ہیپا ٹائٹس کی روک تھام کیلئے گراس روٹ ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت چارو ں اضلاع کے۔۔۔
سی ای او ز ہیلتھ کو سکول ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزر کی سربراہی میں ہیپا ٹائٹس سے احتیاطی تدبیر کے حوالے سے آگاہی مہم کا آغازجلد ا ز جلد کرنے کی ہدایت جاری کی اور کہا ہے کہ ایسے مریض جن میں علاج معالجہ کی سکت نہیں انکا ہسپتالوں کے عشر و زکوۃٰ شعبوں کے ذریعے علاج معالجہ ممکن بنایا جائے ،اس ضمن میں فوری طور پر ہائی رسک علاقوں کی نشاندہی کرکے جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے ۔