میاں سلطان علی رانجھا کی انتخابی مہم ،اہم شخصیات کا حمایت کا اعلان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کستان مسلم لیگ ن کے امیدوار ممبر صوبائی اسمبلی پی پی 73 میں میاں سلطان علی رانجھا کی انتخابی مہم کے حوالے سے۔۔۔
چوہدری حامد حمید نے تحصیل کوٹمومن کے علاقوں کے دورے کئے جہاں پر گوندل برادری کے مستنصر گوندل،ذیشان گوندل سمیت گوندل برادری نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا اس موقع پر چوہدری حامد حمید نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ ن کے امیدوار کو ضمنی الیکشن میں کامیاب کروا کر اسمبلی میں بھجیں تاکہ وہ علاقہ کے مسائل کو بہتر طریقے حل کرواسکیں ۔