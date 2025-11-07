صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
آ ئینی ترمیم کا عمل مفا ہمت اور سیاسی ا تفا ق را ئے سے ا نجا م د یا جا ئے ،عابد حسین ہنجراء

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈویژنل صدر پیپلز لیبر بیورو عابد حسین ہنجراء نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا پاکستا ن پیپلزپارٹی جا ئز ہ لے ر ہی ہے ۔۔۔

اور آئین قا نو ن کو مد نظر ر کھ کر ا س سلسلہ میں فیصلہ کرے گی لیکن آ ئینی ترمیم کا عمل مفا ہمت اور سیاسی ا تفا ق را ئے سے ا نجا م د یا جا ئے ، ا ن خیا لا ت کا اظہارانہوں نے پا رٹی وفود سے ملا قات میں کیا ا نہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم ملک وقو م کے مستقبل کا معا ملہ ہے اس لیے مجوزہ آئینی ترمیم میں سو چ بیچا ر اور قومی مفاد کو مد نظر ر کھ کر فیصلہ کیا جا ئے پیپلزپارٹی ا س ضمن میں سینٹر ل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلا س میں مفصل مشاورت کر ے گی ۔

 

