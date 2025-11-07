صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
حکو مت صو بو ں کو اعتما د میں لے کر 27ویں ترمیم منظور کروائے ، مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم پر اتفا ق را ئے نا گز یر ہے۔۔۔

 وفاقی حکو مت صو بو ں کو اعتما د میں لے کر ا س ترمیم کو پا س کر ائے معیشت کے استحکام کیلئے موجو دہ حا لا ت میں حکو مت پر گہر ی ذمہ د ار ی عا ئد ہوتی ہے حکو مت غیر ملکی سرمایہ کا ر وں کو بھی ز یا دہ سے ز یا د ہ مر اعا ت دے تاکہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو سکے ا س وقت پا کستا ن کا و قار دنیا بھر میں بلند ہے اور غیر ملکی سرمایہ کا ر بھی پاکستا ن میں سرمایہ کا ر ی کر نے میں سنجیدہ ہے ۔

 

