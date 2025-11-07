صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

27ویں ترمیم سے ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی،محمد اکمل جسپال

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ محمد اکمل جسپال نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم سے ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی پا کستا ن مرکزی مسلم لیگ کسی صور ت بھی ا سے منظور نہیں ہو نے د ے گی۔۔۔

 کیونکہ آ ئین کے بنیا د ی ڈھا نچے کو تبدیل کر نے کا یہ پلا ن کسی صور ت بھی ملک قوم اور جمہور یت کے حق میں نہیں 27ویں ترمیم عدلیہ پر حکو متی ا جا ر ہ د ار ی کی کو شش ہے ا ن خیا لا ت کا اظہارانہوں نے پی ٹی آئی کا ر کنا ن کے ساتھ ایک ملا قات میں کیا انہوں نے کہا کہ ا یسی ترامیم آ ئین و جمہور یت کے ساتھ کلہوا ڑ ہے جسے کسی صور ت بھی قبو ل نہیں کیا جا ئے گا ۔

 

