27ویں ترمیم سے ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی،محمد اکمل جسپال
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ محمد اکمل جسپال نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم سے ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی پا کستا ن مرکزی مسلم لیگ کسی صور ت بھی ا سے منظور نہیں ہو نے د ے گی۔۔۔
کیونکہ آ ئین کے بنیا د ی ڈھا نچے کو تبدیل کر نے کا یہ پلا ن کسی صور ت بھی ملک قوم اور جمہور یت کے حق میں نہیں 27ویں ترمیم عدلیہ پر حکو متی ا جا ر ہ د ار ی کی کو شش ہے ا ن خیا لا ت کا اظہارانہوں نے پی ٹی آئی کا ر کنا ن کے ساتھ ایک ملا قات میں کیا انہوں نے کہا کہ ا یسی ترامیم آ ئین و جمہور یت کے ساتھ کلہوا ڑ ہے جسے کسی صور ت بھی قبو ل نہیں کیا جا ئے گا ۔