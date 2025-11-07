صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑائی جھگڑے کے واقعات، خاتون سمیت 3افراد پر تشدد،ماں بیٹی کو دھمکیاں

  • سرگودھا
لڑائی جھگڑے کے واقعات، خاتون سمیت 3افراد پر تشدد،ماں بیٹی کو دھمکیاں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات کے دوران استقلال آباد میں سابقہ رنجش پر محمد بلال وغیرہ نے عمیر کے گھر میں داخل ہو کر اسکی والدہ اور بہن سے بدتمیزی کی اور ۔۔۔

ہراساں کرتے ہوئے قتل کی دھمکیاں دیں،چھنی تاجہ ریحان میں معمولی تنازعہ پر لیاقت وغیرہ نے محمد عدنان،بھیرہ میں تلخ کلامی پر ترین علی اور اسکے ساتھی نے ملحقہ دوکاندار محمد یوسف کو ڈنڈوں سوٹوں اور آہنی راڈ سے حملے کر کے مضروب کر دیا، نور کالونی میں عمران وغیرہ اور اسکے بھائی نے راستہ کے تنازعہ پر اپنی ہمسائی ماریہ کو گھر میں داخل ہو کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مرغی کے گوشت میں تول، انتظامیہ خاموش

ناجائز منافع خور کسی رعایت کے مستحق نہیں :عمر عباس میلہ

اراضی ریکارڈ سنٹرز میں شفافیت کیلئے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایات

واسا شکایات کا ازالہ 24 گھنٹوں میں یقینی بنانے کی ہدایت

جھنگ: حکومتی پالیسیوں پر عملدرآمد یقینی بنانے کیلئے اجلاس

جڑانوالہ کی ترقی وخوشحالی کیلئے شیر کو ووٹ دیں :طلال چودھری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ