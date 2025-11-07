لڑائی جھگڑے کے واقعات، خاتون سمیت 3افراد پر تشدد،ماں بیٹی کو دھمکیاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات کے دوران استقلال آباد میں سابقہ رنجش پر محمد بلال وغیرہ نے عمیر کے گھر میں داخل ہو کر اسکی والدہ اور بہن سے بدتمیزی کی اور ۔۔۔
ہراساں کرتے ہوئے قتل کی دھمکیاں دیں،چھنی تاجہ ریحان میں معمولی تنازعہ پر لیاقت وغیرہ نے محمد عدنان،بھیرہ میں تلخ کلامی پر ترین علی اور اسکے ساتھی نے ملحقہ دوکاندار محمد یوسف کو ڈنڈوں سوٹوں اور آہنی راڈ سے حملے کر کے مضروب کر دیا، نور کالونی میں عمران وغیرہ اور اسکے بھائی نے راستہ کے تنازعہ پر اپنی ہمسائی ماریہ کو گھر میں داخل ہو کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔