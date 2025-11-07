صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای۔بز پورٹل کے حوالے سے محکموں کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس

  • سرگودھا
ای۔بز پورٹل کے حوالے سے محکموں کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ای۔بز پورٹل کے حوالے سے محکموں کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ ۔۔۔

اجلاس میں میونسپل کارپوریشن اور پی ایچ اے سمیت دیگر اداروں کی جانب سے پورٹل پر کی جانے والی کارروائیوں اور عوامی سہولت کے اقدامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کمشنر کو بتایا گیا کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت شروع کیا گیا ای۔بز پورٹل فعال ہے اور مختلف محکموں میں این او سی سمیت دیگر خدمات کی آن لائن کامیابی سے جاری ہیں۔ پورٹل کے ذریعے تمام فیسیں آن لائن جمع ہو رہی ہیں اور تمام مراحل کی مانیٹرنگ شفاف طریقے سے کی جا رہی ہے ۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے ۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ای۔بز پورٹل وزیرِ اعلیٰ پنجاب کا ایک اہم اقدام ہے جس کا مقصد عوام کو سہولت، شفافیت اور وقت کی بچت فراہم کرنا ہے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ تمام ادارے پورٹل پر اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں درخواستوں کے ازالے میں تاخیر نہ ہو اور پورٹل پر تمام ریکارڈ باقاعدگی سے اپڈیٹ رکھا جائے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نظام کے موثر نفاذ سے عوامی خدمات میں تیزی آئے گی اور گورننس کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے متعدد منصوبوں پر روڈ لائٹس بند ‘ شہری پریشان

کیتھ لیبز کو خصوصی وقف ایمبولینس کی فراہمی پر اتفاق

ریلیف آپریشن کا خرچ سوسائٹی مالک سے وصولی کی سفارش

سرکلر روڈ پر فٹ پاتھ ، گاڑیوں کیلئے پارکنگ بنانے کی ہدایت

ریگولر بنیادوں پر ایم ڈی پی ٹی وی کی تقرری کی ہدایت

پنجاب پبلک سروس کمیشن 6 محکموں کے نتائج کا اعلان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ