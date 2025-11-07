ای۔بز پورٹل کے حوالے سے محکموں کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ای۔بز پورٹل کے حوالے سے محکموں کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ ۔۔۔
اجلاس میں میونسپل کارپوریشن اور پی ایچ اے سمیت دیگر اداروں کی جانب سے پورٹل پر کی جانے والی کارروائیوں اور عوامی سہولت کے اقدامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کمشنر کو بتایا گیا کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت شروع کیا گیا ای۔بز پورٹل فعال ہے اور مختلف محکموں میں این او سی سمیت دیگر خدمات کی آن لائن کامیابی سے جاری ہیں۔ پورٹل کے ذریعے تمام فیسیں آن لائن جمع ہو رہی ہیں اور تمام مراحل کی مانیٹرنگ شفاف طریقے سے کی جا رہی ہے ۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے ۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ای۔بز پورٹل وزیرِ اعلیٰ پنجاب کا ایک اہم اقدام ہے جس کا مقصد عوام کو سہولت، شفافیت اور وقت کی بچت فراہم کرنا ہے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ تمام ادارے پورٹل پر اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں درخواستوں کے ازالے میں تاخیر نہ ہو اور پورٹل پر تمام ریکارڈ باقاعدگی سے اپڈیٹ رکھا جائے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نظام کے موثر نفاذ سے عوامی خدمات میں تیزی آئے گی اور گورننس کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگی پیدا ہوگی۔