میانی میں فروغِ محبتِ رسول ﷺ کانفرنس کا شاندار انعقاد
میانی نامہ نگار(نمائندہ دنیا)میانی میں فروغِ محبتِ رسول ﷺ کانفرنس کا شاندار انعقاد کیا گیا، پروگرام کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے قاری عبدالمنان نے کیا۔۔۔۔
اس کے بعد حافظ علامہ مولانا مصطفی قادری نے ذکرِ مصطفی ﷺ سے شرکاء کے دلوں کو منور کیا بعدازاں عالمی مبلغِ اسلام، ترجمانِ حقیقت پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفوی نے محبتِ رسول ﷺ کے عنوان پر پراثر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم ﷺ کی محبت ہی وہ دولت ہے جس سے زندگی سنور سکتی ہے ۔پروگرام کے اختتام پر پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفوی نے امتِ مسلمہ کی خوشحالی اور ملکِ پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی۔