ٹریولنگ ایجنسیز ایسوسی ایشن ضلع سرگودھا کے انتخابات 4 دسمبر کو ہونگے
سلانوالی (نمائندہ دنیا)ٹریولنگ ایجنسیز ایسوسی ایشن ضلع سرگودھا کے عہدیداران کے انتخابات 4 دسمبر کو منعقد ہوں گے ۔۔۔۔
اس سلسلے میں سلانوالی کے ایک مقامی شادی ہال میں تقریب منعقد ہوئی جس میں ایسوسی ایشن سلانوالی کے تمام 17 ممبران نے فاؤنڈر فیملی گروپ سرگودھا کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔اراکین نے سرپرستِ اعلیٰ چوہدری مدثر وڑائچ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فاؤنڈر گروپ کے امیدوار چوہدری محسن منیر گوندل (صدر) اور ملک عنایت حسین اختر (جنرل سیکرٹری) کی حمایت کا اعلان کیا۔اراکین نے کہا کہ تمام ووٹ ایک ہی پول میں جمع ہو کر فاؤنڈر فیملی گروپ کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیابی دلائیں گے ۔