ڈی پی او خوشاب کی تاوان کیلئے مبینہ طور پر اغوا بچے کے والدین سے ملاقات
خوشاب(نمائندہ دُنیا) ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے قائدآباد سے مبینہ طور پر تاوان کیلئے اغوا ہونیوالے 8 سالہ عدنان کے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے جائے۔۔۔
وقوعہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے مغوی کے والدین سے ملاقات کر کے یقین دہانی کرائی کہ خوشاب پولیس ہر ممکن وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔ ڈی پی او نے بتایا کہ مختلف انویسٹی گیشن ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جن کی وہ خود نگرانی کر رہی ہیں۔ ڈی ایس پی قائدآباد کی سربراہی میں ٹیم کو ہدایت کی گئی ہے کہ دوسرے محکموں سے تعاون کرتے ہوئے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن تیز کیا جائے ۔