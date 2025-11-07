صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاحت کے فروغ کیلئے وادی سون میں عجائب گھر قائم کیا جائے ، سمیرا ملک

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا) سابق وزیرِ مملکت محترمہ سمیرا ملک نے کہا ہے کہ ضلع خوشاب میں سیاحت کے فروغ کیلئے صرف نڑواڑی گارڈن کی بحالی کافی نہیں، دیگر پرفضا مقامات پر بھی توجہ دینا ضروری ۔ ۔۔۔

میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وادی سون کی جھیلیں کھبیکی، جاہلر اور اوچھالی بین الاقوامی شہرت رکھتی ہیں، مگر حکومتی توجہ کی منتظر ہیں۔ قلعہ تلاجھہ، نرسنگھ پھوار اور امب شریف کے قدیم منادر کو محفوظ بنا کر علاقہ کو بہترین سیاحتی مرکز بنایا جا سکتا ہے ۔ وادی سون میں عجائب گھر کا قیام ناگزیر ہے ۔

 

