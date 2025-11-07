پاکستانی نژاد ماہرِ تعلیم مخدوم حسین بھٹی آسٹریلیا میں جسٹس آف پیس مقرر
بھیرہ (نامہ نگار)آسٹریلیا میں مقیم پاکستانی نژاد ماہرِ تعلیم مخدوم حسین بھٹی کو ناردرن ایریا آسٹریلیا کی ایگزیکٹو کونسل نے اپنے اجلاس میں متفقہ طور پر جسٹس آف پیس مقرر کر دیا ہے ۔ ۔۔۔
ان کی تقرری جسٹس آف پیس ایکٹ 1991 کے سیکشن 5 کے تحت پانچ سال کی مدت کے لیے کی گئی ہے ، جس کا نوٹیفکیشن گورنمنٹ آف ناردرن ایریاز کی ہدایت پر اٹارنی جنرل نے جاری کر دیا ہے ۔علی پور سیداں بھیرہ سے تعلق رکھنے والے مخدوم حسین بھٹی عرصہ دراز سے آسٹریلیا کے محکمہ تعلیم میں خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے آبائی علاقے میں جدید تعلیم، خصوصاً خواتین کو جدید اسکلز کی فراہمی کے لیے ادارے بھی قائم کر رکھے ہیں، جو غریب عوام کی بلا معاوضہ خدمت میں مصروفِ عمل ہیں۔