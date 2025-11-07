شاہ پور صدر:والدین کی خدمت دنیا و آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے ،مولانا ظہیر معینی
شاہ پور صدر (نامہ نگار)مولانا ظہیر معینی نے کہا ہے کہ والدین اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں، جن کی خدمت کا حکم قرآن و سنت میں واضح طور پر دیا گیا ہے ۔ جو اولاد والدین کی زندگی میں خدمت اور۔۔۔
وفات کے بعد ایصالِ ثواب و دعا کا اہتمام کرتی ہے ، وہ اپنی دنیا و آخرت سنوار لیتی ہے ۔وہ معروف قانون دان حامد خان لودھی کی والدہ اور سابق صدر شاہ پور بارمیاں عامر عطاء بھٹہ کی خوش دامن کی ایصالِ ثواب کی محفل سے محلہ تھانے والا، شاہ پور صدر میں خطاب کر رہے تھے ۔محفل میں جسٹس (ر) مسعود جہانگیر، چوہدری ارشد علی ہنجراء، ملک ریاض راجڑ، راؤ فضل الرحمٰن، سردار نذر عباس میکن دیگر نے شرکت کی۔