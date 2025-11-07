صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور صدر:والدین کی خدمت دنیا و آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے ،مولانا ظہیر معینی

  • سرگودھا
شاہ پور صدر:والدین کی خدمت دنیا و آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے ،مولانا ظہیر معینی

شاہ پور صدر (نامہ نگار)مولانا ظہیر معینی نے کہا ہے کہ والدین اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں، جن کی خدمت کا حکم قرآن و سنت میں واضح طور پر دیا گیا ہے ۔ جو اولاد والدین کی زندگی میں خدمت اور۔۔۔

 وفات کے بعد ایصالِ ثواب و دعا کا اہتمام کرتی ہے ، وہ اپنی دنیا و آخرت سنوار لیتی ہے ۔وہ معروف قانون دان حامد خان لودھی کی والدہ اور سابق صدر شاہ پور بارمیاں عامر عطاء بھٹہ کی خوش دامن کی ایصالِ ثواب کی محفل سے محلہ تھانے والا، شاہ پور صدر میں خطاب کر رہے تھے ۔محفل میں جسٹس (ر) مسعود جہانگیر، چوہدری ارشد علی ہنجراء، ملک ریاض راجڑ، راؤ فضل الرحمٰن، سردار نذر عباس میکن دیگر نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مرغی کے گوشت میں تول، انتظامیہ خاموش

ناجائز منافع خور کسی رعایت کے مستحق نہیں :عمر عباس میلہ

اراضی ریکارڈ سنٹرز میں شفافیت کیلئے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایات

واسا شکایات کا ازالہ 24 گھنٹوں میں یقینی بنانے کی ہدایت

جھنگ: حکومتی پالیسیوں پر عملدرآمد یقینی بنانے کیلئے اجلاس

جڑانوالہ کی ترقی وخوشحالی کیلئے شیر کو ووٹ دیں :طلال چودھری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ