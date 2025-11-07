صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور صدر:بار اور عدلیہ کا رشتہ عوام کو انصاف کی فراہمی کی ضمانت ہے ،جسٹس (ر) مسعود جہانگیر

  • سرگودھا
شاہ پور صدر (نامہ نگار)جسٹس ریٹائرڈ مسعود جہانگیر نے کہا ہے کہ بار اور عدلیہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے ، دونوں ادارے عوام کو فوری اور سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ شاہ پور بار کا ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ رویہ مثالی رہا ہے ۔۔۔۔

وہ شاہ پور بار ایسوسی ایشن کے دورہ کے موقع پر وکلا سے خطاب کر رہے تھے ۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ پنجاب بار کونسل کے نومنتخب ممبران چوہدری ارشد علی ہنجراء، ملک ریاض راجڑ اور راؤ فضل الرحمٰن بھی موجود تھے ۔ نومنتخب ممبران پنجاب بار کونسل نے اپنی حمایت پر شاہ پور بار کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ وکلا کالونی کے قیام کے لیے اعلیٰ حکام سے رابطے کیے جائیں گے ۔سرگودہا میں ہائیکورٹ بینچ کا قیام ان کی اولین ترجیح ہے ۔ 

 

