پھلروان کے شہری گرین بس کے منتظر ہیں ،محمد فاروق لوہار

  • سرگودھا
پھلروان (نمائندہ دنیا )سیاسی و سماجی رہنما محمد فاروق لوہار نے کہا ہے کہ پھلروان کے شہری گرین بس کے انتظار میں تھک چکے ہیں، مگر وعدے ابھی تک وفا نہیں ہوئے ۔۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق مریم نواز کی تصویر والی گرین بس سروس کے حوالے سے کئے گئے اعلانات اور دعوے محض سوشل میڈیا تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔شہریوں نے شکوہ کیا ہے کہ نہ تو سرگودھا تا پھلروان گرین بس روٹ پر کوئی عملی پیش رفت ہوئی ہے اور نہ ہی منصوبے کے آغاز کا کوئی شیڈول سامنے آیا ہے ۔پھلروان کے عوام نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ گرین بس سروس کے وعدے کو عملی جامہ پہنایا جائے ۔

 

