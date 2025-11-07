پورے پنجاب میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ،رکوا نہیں سکتے ،ملک عطا اللہ
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا ) انجمن تاجران کے صدر ملک عطااﷲ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ فاروقہ میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن نہ ہو اور تاجروں سے مسلسل ربطہ کرتے رہے۔۔۔
کہ وہ تجاوزات از خود ختم کر دیں اور اپنی دوکان کا سامان باہر سجانے کی بجائے دوکان کے اندر رکھیں انھوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے انجمن تاجران آ پریشن رکوا نہیں سکتی انھوں نے تاجروں سے اپیل کی کہ وہ از خود تجاوزات ختم کر دیں اور اپنی دوکانوں کے سامنے سے اینٹیں وغیرہ اٹھا لیں ورنہ ویسٹ منیجمنٹ کا عملہ اٹھا کر لے جائے گا انھوں کے کہا کہ ہمیں تاجروں کے حقوق کے لئے پہلے بھی افسران سے رابطے میں رہے آئندہ بھی جہاں جانا پڑا جائیں گے ۔