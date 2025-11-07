صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
افغان مہاجرین کی میزبانی کی،ہمارے ملک میں خون کی ہولی کھیلی گئی، کرم الٰہی بندیال

خوشاب(نمائندہ دُنیا) مسلم لیگ(ن) ضلع خوشاب کے جنرل سیکرٹری و سابق ایم پی اے ملک کرم الٰہی بندیال نے کہا ہے کہ پاکستان میں خونریزی کرنیوالے۔۔۔

 افغان طالبان کی پشت پناہی کرنیوالی افغانستان کی حکومت سے تعلقات بحال کرنا ظلم و بربریت کو تقویت دینے کے مترادف ہے ۔ جوہرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے چالیس برس افغان مہاجرین کی میزبانی کی، انہیں ہر سہولت فراہم کی، لیکن جواب میں ہمارے ملک میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ 

 

