صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاگٹانوالہ میں نالوں کی صفائی کا کام ادھورا چھوڑ دیا گیا

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ میں نالوں کی صفائی کا کام ادھورا چھوڑ دیا گیا

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)بھاگٹانوالہ میں نالوں کی صفائی کا کام ادھورا چھوڑ دیا گیا، انتظامیہ کی جانب سے نالوں کی کھدائی کے بعد عملہ غائب ہو گیا۔ صفائی مہم سست روی کا شکار ہونے سے علاقے کی سڑکیں کیچڑ اور ۔۔۔

گندے پانی سے بھر گئیں، جس کے باعث کاروباری نظامِ زندگی بری طرح متاثر ہو رہا ہے ۔ تاجر برادری اور شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ادھورے کام نے عوام کے لیے مزید مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے اور صفائی کے کام کو مکمل کرانے کا مطالبہ کیا تاکہ شہریوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پیپلز بس ، ای وی ٹیکسی کو سیف سٹی نیٹ ورک سے منسلک کرنیکا فیصلہ

سیف سٹی کیمروں کی مدد سے سنگین وارداتوں میں ملوث 11 ملزمان پکڑے گئے

9روز میں 37ہزار ای چالان ،مالیت 8کروڑ سے زائد

ڈمپر ٹکر کیس:لیاقت محسود کی عبوری ضمانت میں 11نومبر تک توسیع

ٹریفک حادثات میں دو افراد چل بسے

سگ گزیدگی سے 4معصوم بچے زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ