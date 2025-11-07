صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شمیم صابری کے چچازاد بھائی کا انتقال، تسبیح کانفرنس موخر

  سرگودھا
شمیم صابری کے چچازاد بھائی کا انتقال، تسبیح کانفرنس موخر

بھیرہ(نامہ نگار )مرکزی سیکرٹریٹ تنظیم سادات بنی ہاشم کے ترجمان فہیم اعظم قریشی کے مطابق تنظیم سادات بنی ھاشم (تسبیح) پاکستان کے زیر اہتمام منعقدہ ہونے والی\' تسبیح بین الاقوامی کانفرنس کے۔۔۔

 میزبان آستانہ عالیہ کلس شریف کے زیب سجادہ پیر شمیم صابری کے چچازاد بھائی کے ناگہانی انتقال کے باعث سوگوار خاندان سے باہمی مشاورت کے بعد 8 نومبر کو کلس شریف میں ہونے والی تسبیح کانفرنس کو موخر کر دیا گیا ہے ،نئی تاریخ کا اعلان ضروری مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔

 

