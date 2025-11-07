صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹمومن کے سیلاب زدگان کیلئے مالی امداد کی تقسیم پر جائزہ اجلاس

  • سرگودھا
پیکیج کی تقسیم آئندہ ہفتے سیال موڑ انٹر چینج کے قریب قائم سیٹ اپ میں شروع

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں کوٹ مومن کے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اعلان کردہ مالی امدادی پیکیج کی تقسیم کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں بتایا گیا کہ متاثرہ خاندانوں کے لیے وزیر اعلیٰ کے اعلان کردہ امدادی پیکیج کی تقسیم آئندہ ہفتے سیال موڑ انٹر چینج کے قریب قائم کیے گئے خصوصی سیٹ اپ میں شروع کی جائے گی۔اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ تمام متعلقہ کمیٹیوں نے متاثرین کا ڈیٹا مکمل طور پر ویریفائی کر لیا ہے اور حتمی فہرستیں تیار کر کے بینک آف پنجاب کو فراہم کر دی ہیں۔ بنک کو امدادی کارڈز ( اے ٹی ایم) کی فراہمی شروع ہے ۔کمشنر سرگودہا نے ہدایت کی کہ تقسیم کے موقع پر تمام انتظامات شاندار اور منظم ہوں تاکہ کسی متاثرہ شخص کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے ۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فہد محمود، اے سی کوٹمومن فیصل چیمہ،بینک آف پنجاب کے نمائندے ، پی ڈی ایم اے کے فوکل پرسن نے شرکت کی۔ 

 

