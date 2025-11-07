صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذخیرہ شدہ 60ہزار بوری گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام

  • سرگودھا
ذخیرہ شدہ 60ہزار بوری گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام

فوڈ حکام نے فیڈ ملزمیں گندم کا سٹاک سیل کیا،چوری خوشاب لے جانے کی کوشش 32ٹن گندم سے لوڈ گاڑی پکڑ کر خریداری سنٹر شاہ پور میں بند ،ڈرائیور گرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ فوڈ کی ٹیم نے شاہ پو رمیں بڑی کاروائی کرتے ہوئے گندم کی غیر قانونی ترسیل ناکام بنا دی، ذرائع کے مطابق فوڈ حکام نے علاقہ کی نجی فیڈ ملز میں غیر قانونی طور پر ذخیرہ شدہ 60ہزار بوری گندم کا سٹاک جو کہ نان ڈکلیئر تھا کو سیل کر رکھا ہے ، جہاں سے گزشتہ شب چوری گندم اٹھا کر خوشاب کے علاقے میں لے جائی جا رہی تھی تاکہ سٹاک کو غائب کیا جا سکے ،تاہم اطلاع ملنے پر ڈی ایف سی وقار یعقوب ،گرین فوڈ انسپکٹر رانا جمشید اور دیگر موقع پر پہنچ گئے ، جنہوں نے 32ٹن گندم سے لوڈ گاڑی موقع پر پکڑ کر خریداری سنٹر شاہ پور میں لے جا کر بند کر دیا اور ڈرائیور کو بھی حراست میں لے لیا، ڈی ایف سی کے مطابق فیڈ ملز مالکان کے خلاف قبل ازیں کار سرکار میں مزاحمت کا پہلے بھی مقدمہ درج کروا یا جا چکا ہے جبکہ سیل شدہ سٹاک کو چوری کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کی موجودہ حرکت پر بھی سخت ایکشن لیا جائے گا، اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ڈرائیور سے پوچھ گچھ کے بعد قانونی کاروائی کیلئے استغاثہ پولیس کو بھجوادیا گیا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پیپلز بس ، ای وی ٹیکسی کو سیف سٹی نیٹ ورک سے منسلک کرنیکا فیصلہ

سیف سٹی کیمروں کی مدد سے سنگین وارداتوں میں ملوث 11 ملزمان پکڑے گئے

9روز میں 37ہزار ای چالان ،مالیت 8کروڑ سے زائد

ڈمپر ٹکر کیس:لیاقت محسود کی عبوری ضمانت میں 11نومبر تک توسیع

ٹریفک حادثات میں دو افراد چل بسے

سگ گزیدگی سے 4معصوم بچے زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ