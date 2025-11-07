ذخیرہ شدہ 60ہزار بوری گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام
فوڈ حکام نے فیڈ ملزمیں گندم کا سٹاک سیل کیا،چوری خوشاب لے جانے کی کوشش 32ٹن گندم سے لوڈ گاڑی پکڑ کر خریداری سنٹر شاہ پور میں بند ،ڈرائیور گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ فوڈ کی ٹیم نے شاہ پو رمیں بڑی کاروائی کرتے ہوئے گندم کی غیر قانونی ترسیل ناکام بنا دی، ذرائع کے مطابق فوڈ حکام نے علاقہ کی نجی فیڈ ملز میں غیر قانونی طور پر ذخیرہ شدہ 60ہزار بوری گندم کا سٹاک جو کہ نان ڈکلیئر تھا کو سیل کر رکھا ہے ، جہاں سے گزشتہ شب چوری گندم اٹھا کر خوشاب کے علاقے میں لے جائی جا رہی تھی تاکہ سٹاک کو غائب کیا جا سکے ،تاہم اطلاع ملنے پر ڈی ایف سی وقار یعقوب ،گرین فوڈ انسپکٹر رانا جمشید اور دیگر موقع پر پہنچ گئے ، جنہوں نے 32ٹن گندم سے لوڈ گاڑی موقع پر پکڑ کر خریداری سنٹر شاہ پور میں لے جا کر بند کر دیا اور ڈرائیور کو بھی حراست میں لے لیا، ڈی ایف سی کے مطابق فیڈ ملز مالکان کے خلاف قبل ازیں کار سرکار میں مزاحمت کا پہلے بھی مقدمہ درج کروا یا جا چکا ہے جبکہ سیل شدہ سٹاک کو چوری کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کی موجودہ حرکت پر بھی سخت ایکشن لیا جائے گا، اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ڈرائیور سے پوچھ گچھ کے بعد قانونی کاروائی کیلئے استغاثہ پولیس کو بھجوادیا گیا۔