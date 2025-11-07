الیکٹرک بسوں کا منصوبہ سست روی کا شکار ،نوٹس لینے کا مطالبہ
مبینہ طور پر فنڈ زنہ ہونے کی وجہ سے منصوبہ کا پہلا مرحلہ ہی التواء کا شکار ہو گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں شروع ہونے والا الیکٹرک بسوں کا منصوبہ سست روی کا شکار ہونے لگا ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نے عوام کو سستی سواری اور صوبہ کو آلودگی سے بچانے کے لیے الیکٹرک بسوں کا منصوبہ شروع کیا تھا اس منصوبے کے تحت تمام تحصیلوں میں یہ بسیں چلنا تھی منصوبہ مرحلہ وار شروع کیا جارہاہے لیکن مبینہ طور پر فنڈ زنہ ہونے کی وجہ سے منصوبہ کا پہلا مرحلہ ہی التواء کا شکار ہو کر رہ گیا ہے جس وجہ سے متعدد اضلاع میں اس منصوبہ کا افتتاح ہی نہیں ہو سکا جب کہ جن اضلاع میں یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا وہ بھی نامکمل ہے سرگودھا کے 16 میں سے 8روٹس پر الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں جبکہ ان بسوں کے لیے ٹرمینل کی تعمیر بھی شروع نہ ہوسکی ہے ۔دیگر ابتدائی امور کی عدم تکمیل کی وجہ سے منصوبے کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے ۔شہریوں نے ارباب اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔