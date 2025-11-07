صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیکٹرک بسوں کا منصوبہ سست روی کا شکار ،نوٹس لینے کا مطالبہ

  • سرگودھا
الیکٹرک بسوں کا منصوبہ سست روی کا شکار ،نوٹس لینے کا مطالبہ

مبینہ طور پر فنڈ زنہ ہونے کی وجہ سے منصوبہ کا پہلا مرحلہ ہی التواء کا شکار ہو گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں شروع ہونے والا الیکٹرک بسوں کا منصوبہ سست روی کا شکار ہونے لگا ذرائع کے مطابق حکومت پنجاب نے عوام کو سستی سواری اور صوبہ کو آلودگی سے بچانے کے لیے الیکٹرک بسوں کا منصوبہ شروع کیا تھا اس منصوبے کے تحت تمام تحصیلوں میں یہ بسیں چلنا تھی منصوبہ مرحلہ وار شروع کیا جارہاہے لیکن مبینہ طور پر فنڈ زنہ ہونے کی وجہ سے منصوبہ کا پہلا مرحلہ ہی التواء کا شکار ہو کر رہ گیا ہے جس وجہ سے متعدد اضلاع میں اس منصوبہ کا افتتاح ہی نہیں ہو سکا جب کہ جن اضلاع میں یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا وہ بھی نامکمل ہے سرگودھا کے 16 میں سے 8روٹس پر الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں جبکہ ان بسوں کے لیے ٹرمینل کی تعمیر بھی شروع نہ ہوسکی ہے ۔دیگر ابتدائی امور کی عدم تکمیل کی وجہ سے منصوبے کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے ۔شہریوں نے ارباب اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کردار سازی سے کرپشن کا مقابلہ کیا جاسکتا،کلثوم پراچہ

جامعہ زکریا میں ویٹرنری فیکلٹی کی شجرکاری مہم کا انعقاد

ڈی پی او وہاڑی کا میلسی کے تھانوں ا و رخدمت مرکز کا دورہ

ڈپٹی کمشنر کا ریونیو ٹیم کو ٹارگٹس مکمل کرنے کا حکم

این او سی کے بغیر چلنے والا پٹرول پمپ سیل کردیا گیا

حکومت خصوصی بچوں کو یکساں مواقع فراہم کررہی :عمرانہ توقیر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ