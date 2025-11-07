ناقص حکمت عملی ،33سال بعد بھی ماڈل ٹاؤن آبادغیر آباد
اورپلاٹس کی مد میں جمع ہونے والی رقم سکیم کے ڈویلپمنٹ پربھی خرچ نہ ہو سکی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی عدم دلچسپی اور سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی ناقص حکمت عملی کے باعث33سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی ماڈل ٹاؤن آباد نہ ہو سکا جب کہ اسکے بعد بننے والی پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیز فعال ہو رہی ہیں ذرائع کے مطابق سرگودھا امپرومنٹ ٹرسٹ نے 1992میں ماڈل ٹاؤن شروع کیا تھا یہ رہائشی کالونی کئی سو ایکڑ پر مشتمل ہے شروع میں عوام نے جوش و خروش سے پلاٹس خریدے لیکن اس وقت کے افسران کی ناقص منصوبہ بندی اور مبینہ بندر بانٹ کی وجہ سے یہ سرکاری کالونی پروان نہ چڑھ سکی ،اورپلاٹس کی مد میں اکھٹے ہونے والی رقم سکیم کے ڈویلپمنٹ پربھی خرچ نہ ہو سکی اسی طرح ہر آنے والے افسران اسے نظر انداز کرتے رہے بعدازاں ٹرسٹ سے اتھارٹی بننے کے بعد بھی ماڈل ٹاؤن فعال نہ ہو سکی سابق چیئرمین سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی ممتاز اختر کاہلوں نے اس سکیم کو فعال کرنے کی بھرپور کوشش کی جبکہ فنڈز کی کمی کے باعث اس سکیم کو فعال کرنے کے لیے پبلک پارٹنر شپ سے اقدامات کروانے کا فیصلہ کیا گیااور پارٹیوں نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا لیکن حکومت پنجاب نے منظوری نہ دی موجودہ ڈی جی محبوب احمد نے ماڈل ٹاؤن کے چار سو سے زائد خالی پلاٹس بذریعہ نیلامی فروخت کر کی تین بار کوشش کی لیکن عوام نے دلچسپی نہ دکھائی ایس ڈی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کی آباد کاری کے لئے تین ارب کے فنڈ درکار ہیں جب کہ اتھارٹی کی مالی حالت بہتر نہ ہے ،ابھی تو دور دور تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ا س طرح اب یہ منصوبہ لگ بھگ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے ۔