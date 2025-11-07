صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص حکمت عملی ،33سال بعد بھی ماڈل ٹاؤن آبادغیر آباد

  • سرگودھا
ناقص حکمت عملی ،33سال بعد بھی ماڈل ٹاؤن آبادغیر آباد

اورپلاٹس کی مد میں جمع ہونے والی رقم سکیم کے ڈویلپمنٹ پربھی خرچ نہ ہو سکی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی عدم دلچسپی اور سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی ناقص حکمت عملی کے باعث33سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی ماڈل ٹاؤن آباد نہ ہو سکا جب کہ اسکے بعد بننے والی پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیز فعال ہو رہی ہیں ذرائع کے مطابق سرگودھا امپرومنٹ ٹرسٹ نے 1992میں ماڈل ٹاؤن شروع کیا تھا یہ رہائشی کالونی کئی سو ایکڑ پر مشتمل ہے شروع میں عوام نے جوش و خروش سے پلاٹس خریدے لیکن اس وقت کے افسران کی ناقص منصوبہ بندی اور مبینہ بندر بانٹ کی وجہ سے یہ سرکاری کالونی پروان نہ چڑھ سکی ،اورپلاٹس کی مد میں اکھٹے ہونے والی رقم سکیم کے ڈویلپمنٹ پربھی خرچ نہ ہو سکی اسی طرح ہر آنے والے افسران اسے نظر انداز کرتے رہے بعدازاں ٹرسٹ سے اتھارٹی بننے کے بعد بھی ماڈل ٹاؤن فعال نہ ہو سکی سابق چیئرمین سرگودھا ڈویلپمنٹ اتھارٹی ممتاز اختر کاہلوں نے اس سکیم کو فعال کرنے کی بھرپور کوشش کی جبکہ فنڈز کی کمی کے باعث اس سکیم کو فعال کرنے کے لیے پبلک پارٹنر شپ سے اقدامات کروانے کا فیصلہ کیا گیااور پارٹیوں نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا لیکن حکومت پنجاب نے منظوری نہ دی موجودہ ڈی جی محبوب احمد نے ماڈل ٹاؤن کے چار سو سے زائد خالی پلاٹس بذریعہ نیلامی فروخت کر کی تین بار کوشش کی لیکن عوام نے دلچسپی نہ دکھائی ایس ڈی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کی آباد کاری کے لئے تین ارب کے فنڈ درکار ہیں جب کہ اتھارٹی کی مالی حالت بہتر نہ ہے ،ابھی تو دور دور تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ا س طرح اب یہ منصوبہ لگ بھگ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

شہدائے جموں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، عبدالعلیم خان

شاہین چوک انڈر پاس مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے، رندھاوا

ضم اضلاع کے مستحقین کی مالی مدد یقینی بنائینگے، روبینہ خالد

کچہری چوک ری ماڈلنگ، سکولوں کے اوقات کار تبدیل

حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کیلئے کو شاں،شازیہ رضوان

ایزی پیسہ اور فاسٹ یونیورسٹی کے درمیان تعاون کا معاہدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ