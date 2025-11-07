صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپورٹس اسٹیڈیم کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ سست روی کا شکار

  • سرگودھا
فلڈ لائٹس کیلئے پولز بھی پہنچ گئے ، فنڈز التوا کا شکار ،جلد ادائیگی ہوگی،انتظامیہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا سپورٹس اسٹیڈیم کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ فنڈزجاری نہ ہونے کی وجہ سے سست روی کا شکار ہو کر رہ گیا ہے ذرائع کے مطابق گزشتہ سال وزیر اعلیٰ پنجاب خصوصی پیکیج کے تحت حکومت کی جانب سے 15کروڑ کی لاگت سے سرگودھا سپورٹس سٹیڈیم کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری دیتے ہوئے پانچ کروڑ روپے مختص کر دیئے گئے تھے جس پر ٹھیکیدار نے کام بھی شروع کر دیا فلڈ لائٹس کے لئے پولز بھی پہنچ گئے ہیں لیکن فنڈز التوا کا شکار ہونے پر منصوبہ سست روی کا شکار ہو گیاہے ،انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فنڈز کی ادائیگی جلد متوقع ہے اور اپ گریڈیشن کا کام مقرر ہ پیریڈ میں ہی مکمل کروایا جائے گا۔ 

 

