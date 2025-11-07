ایگریکلچر گریجویٹ سکیم ،اراضی لیکر ٹھیکے پر دینے کا انکشاف
تفصیلات طلب ،چھان بین کے بعد ذمہ داروں کی الاٹمنٹ منسوخ کرنیکا امکان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایگریکلچر گریجویٹ سکیم کے تحت دی گئی سرکاری اراضی کی تفصیلات طلب کر لی گئی، اس ضمن میں ڈپٹی سیکرٹری کالونیز IIبورڈ آف ریونیو کی جانب سے محکمہ مال افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر اس منصوبہ کے تحت الاٹ کی گئی سرکاری جگہوں اور الاٹیو ں کے کوائف ارسال کیے جائیں،اور موجودہ صورتحال سے بھی آگاہ کیا جائے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کے علم میں اایا ہے کہ اس پروگرام کے تحت بیشتر گریجویٹس نے خو د کام کرنے کی بجائے آگے ٹھیکوں پر یہ اراضیاں دے رکھی ہیں، جس پر چھان بین کے بعد ذمہ داروں کی الاٹمنٹ منسوخ کئے جانے کا امکان ہے ۔