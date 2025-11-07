نو ری گیٹ چو ک بند، دو کا ند اروں کیلئے غیر معمولی مسائل پیدا
استقلال آ با د کا لو نی اور ملحقہ چکوک سے آ نے وا لے لوگوں کیلئے مشکلات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نو ری گیٹ چو ک کو بند کر کے کارخا نہ با زا ر نو ری گیٹ سمیت گر د و نو اح کے دو کا ند اروں کیلئے غیر معمولی مسائل پیدا کر دیئے گئے نو ری گیٹ چو ک کی بند ش سے استقلال آ با د کا لو نی اور بڑ ی تعداد میں ملحقہ چکوک سے آ نے وا لے لوگوں کیلئے پر یشانیاں پیدا کر د ی گئی دوکاندار وں اور اطراف کے رہائشیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ حکا م تجر بہ کر نے کی بجائے فی الفور نو ری گیٹ چو ک کو کھولیں نو ری گیٹ چو ک کے ٹریفک سگنلز فعا ل کیے جا ئیں مو ٹرسائیکل سواروں کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 2ہزار جرما نہ کرنا بھی بہت بڑا ظلم ہے ۔