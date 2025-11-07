صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نو ری گیٹ چو ک بند، دو کا ند اروں کیلئے غیر معمولی مسائل پیدا

  • سرگودھا
نو ری گیٹ چو ک بند، دو کا ند اروں کیلئے غیر معمولی مسائل پیدا

استقلال آ با د کا لو نی اور ملحقہ چکوک سے آ نے وا لے لوگوں کیلئے مشکلات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نو ری گیٹ چو ک کو بند کر کے کارخا نہ با زا ر نو ری گیٹ سمیت گر د و نو اح کے دو کا ند اروں کیلئے غیر معمولی مسائل پیدا کر دیئے گئے نو ری گیٹ چو ک کی بند ش سے استقلال آ با د کا لو نی اور بڑ ی تعداد میں ملحقہ چکوک سے آ نے وا لے لوگوں کیلئے پر یشانیاں پیدا کر د ی گئی دوکاندار وں اور اطراف کے رہائشیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ حکا م تجر بہ کر نے کی بجائے فی الفور نو ری گیٹ چو ک کو کھولیں نو ری گیٹ چو ک کے ٹریفک سگنلز فعا ل کیے جا ئیں مو ٹرسائیکل سواروں کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 2ہزار جرما نہ کرنا بھی بہت بڑا ظلم ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پیپلز بس ، ای وی ٹیکسی کو سیف سٹی نیٹ ورک سے منسلک کرنیکا فیصلہ

سیف سٹی کیمروں کی مدد سے سنگین وارداتوں میں ملوث 11 ملزمان پکڑے گئے

9روز میں 37ہزار ای چالان ،مالیت 8کروڑ سے زائد

ڈمپر ٹکر کیس:لیاقت محسود کی عبوری ضمانت میں 11نومبر تک توسیع

ٹریفک حادثات میں دو افراد چل بسے

سگ گزیدگی سے 4معصوم بچے زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ