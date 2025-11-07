چوری کی وارداتیں ،لاکھوں روپے او ر قیمتی سامان غائب
محمد قمر کے خشک میوہ جات کا سٹال اٹھا لیا،ڈاکٹر نوید کا قیمتی سامان چوری ذوالفقار،اسلم،فوزیہ کے گھروں میں وارداتیں،عدنان سے فون چھن گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سٹریٹ کرائمز اور چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران اسلام پورہ کے رہائشی محمد عدنان سے نامعلو م شخص نے قیمتی موبائل چھین لیا اور فرار ہو گیا،جبکہ باغ جناح کے باہر سے نامعلوم چور محنت کش محمد قمر کے خشک میوہ جات کا سٹال اٹھا کر لے گئے ، مریم نواز ہیلتھ کلینک 163شمالی کے ہیلتھ منیجر ڈاکٹر نوید کے کوارٹر سے بھاری مالیت کا سامان،آہیر کالونی کے محمد ذوالفقار،117جنوبی کے محمد اسلم ،فروکہ کی فوزیہ اختر کے گھروں سے لاکھوں روپے مالت کا سامان، ملکی و غیر ملکی کرنسی و دیگر اشیاء،24جنوبی کے محمد بشیر کے زیر تعمیر مکان سے تعمیراتی میٹریل،باغ عمر کے رہائشی وسیم طاہر ،ساہی وال کے محمد انور ،موضع سکندری کے محمد انور،23جنوبی کے فیاض احمدکی دوکانوں سے بھی لاکھوں روپے مالیت کاسامان،نقدی ،موبائلز و دیگر اشیاء چوری کر لی گئیں، پولیس نے مقدما ت درج کرلئے ۔