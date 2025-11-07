یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو منشیات سپلائی کرنیوالے گروہ کا کارندہ گرفتار
شہزاد کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی1کلو سے زائد آئس اور ہیروئن برآمد بدنام زمانہ منشیات فروش منصب رنگے ہاتھوں گرفتار ، 2 کلو گرام آئس برآمد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فیکٹری ایریا پولیس نے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو منشیات سپلائی کرنے والے نیٹ ورک کا اہم رکن گرفتارکر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ گرفتار ملزم شہزاد کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی1کلو سے زائد آئس اور ہیروئن برآمد کر لی گئی دوران تفتیش ملزم نے بتایا کہ وہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو بھی آئس نشہ اور ہیروئن فروخت کرتا ہے ملزم نے منشیا ت فروخت کرنے کے لئے شہر میں مختلف پوائنٹس بنا رکھے تھے ، تھانہ اربن ایریا پولیس نے بھی بدنام زمانہ منشیات فروش منصب کو رنگے ہاتھوں گرفتارکر کے اس کے قبضہ سے 2 کلو گرام آئس برآمد کر لی ، دونوں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا مزید گرفتاری کیلئے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دیدی گئیں ۔