سابق شوہر خاتون سے نابالغ بیٹی دھوکے سے چھین کر لے گیا

  • سرگودھا
رابعہ بسری میکے رہائش پذیر تھی ،عافیہ کو عدالتی حکم پر ملنے آئے اور لے گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خاتون نے نابالغ بچی دھوکہ سے چھین کر لے جانے پر سابق شوہر ،ساس ،سسر اور نند کے خلاف مقدمہ درج کروا دیابتایا جاتا ہے کہ 85جنوبی کی رہائشی رابعہ بسری کو افتخار احمد نے غیر آباد کر دیا جس پر وہ کمسن بچی عافیہ کے ساتھ اپنے والدین کے گھر رہائشی پذیر تھی، گزشتہ روز افتخار، اپنے والد ثناء اﷲ، ماں کنیز ی بی اور بہن طیبہ کے ہمراہ عافیہ کو عدالتی حکم پر ملنے گھر آئے اور قریبی رشتہ دار کو ملوانے کیلئے عافیہ کو دھوکہ سے اپنے ہمراہ لے گئے ،جس پر پولیس نے خاتون کی اطلاع پر چاروں کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی۔ 

 

