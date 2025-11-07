94شمالی میں چچا کی بھتیجے کی زمین پر قبضے کرنے کی کوشش
اشفاق وغیرہ نے نے ڈنڈوں سوٹوں اور رائفل سے مسلح ہو کر قبضہ کرنے پہنچےشاہد کی بیوی فوزیہ او ربھاوج ساجدہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں،مقدمہ درج کرلیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے 94شمالی میں جائیداد کے تنازعہ پر اشفاق وغیرہ نے نے ڈنڈوں سوٹوں اور رائفل سے مسلح ہو کر بھتیجے شاہد نعیم کے حصے کی زمین پر مبینہ طور پر دھاوا بول کر زبردستی قبضہ کی کوشش کی اور موقع پر موجود شاہد کی بیوی فوزیہ او ربھاوج ساجدہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں تاہم پولیس آمد پر فرار ہو گئے ، پولیس نے پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔