94شمالی میں چچا کی بھتیجے کی زمین پر قبضے کرنے کی کوشش

  • سرگودھا
اشفاق وغیرہ نے نے ڈنڈوں سوٹوں اور رائفل سے مسلح ہو کر قبضہ کرنے پہنچےشاہد کی بیوی فوزیہ او ربھاوج ساجدہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں،مقدمہ درج کرلیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے 94شمالی میں جائیداد کے تنازعہ پر اشفاق وغیرہ نے نے ڈنڈوں سوٹوں اور رائفل سے مسلح ہو کر بھتیجے شاہد نعیم کے حصے کی زمین پر مبینہ طور پر دھاوا بول کر زبردستی قبضہ کی کوشش کی اور موقع پر موجود شاہد کی بیوی فوزیہ او ربھاوج ساجدہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں تاہم پولیس آمد پر فرار ہو گئے ، پولیس نے پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ 

 

